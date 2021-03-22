Саад: Ничушкин — особенный хоккеист. Сейчас за ним одно удовольствие наблюдать

Нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» Брэндон Саад поделился мнением об игре российского форварда Валерия Ничушкина.
«Глядя на то, как он использует скорость в нейтральной зоне и габариты у чужих ворот, не можешь усомниться в том, что он особенный хоккеист.
Сейчас за ним одно удовольствие наблюдать», — приводит слова Саада официальный сайт НХЛ на русском языке.
В этом сезоне Ничушкин принял участие в 29 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил шесть шайб и отдал пять результативных передач при показателе полезности "+2".
Ранее в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча состоялась в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:0.
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