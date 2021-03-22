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Саад: Ничушкин — особенный хоккеист. Сейчас за ним одно удовольствие наблюдать

Саад: Ничушкин — особенный хоккеист. Сейчас за ним одно удовольствие наблюдать
Хоккей / НХЛ 0
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Нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» Брэндон Саад поделился мнением об игре российского форварда Валерия Ничушкина.

«Глядя на то, как он использует скорость в нейтральной зоне и габариты у чужих ворот, не можешь усомниться в том, что он особенный хоккеист.

Сейчас за ним одно удовольствие наблюдать», — приводит слова Саада официальный сайт НХЛ на русском языке.

В этом сезоне Ничушкин принял участие в 29 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил шесть шайб и отдал пять результативных передач при показателе полезности "+2".

Ранее в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча состоялась в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:0.

«Колорадо» разгромил «Миннесоту» со счётом 6:0. У Капризова «-4»
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