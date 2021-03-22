Голышев рассказал, как Билл Питерс отреагировал на его переход в «Айлендерс»

Нападающий Анатолий Голышев прокомментировал свой переход из «Автомобилиста» в «Нью-Йорк Айлендерс».



«Чувствовал ли, что в команде по атмосфере было всё, как в НХЛ, после прихода Питерса? Да, я чувствовал, конечно. Впервые работал с иностранным специалистом, почерпнул для себя много нового, увидел другой тренировочный процесс. Это большой плюс перед моей поездкой в «Айлендерс».



Я уже поговорил об этом с Питерсом. Он порадовался за меня, пожелал удачи. И попросил передать привет Барри Тротцу: «Это очень хороший человек и тренер». Мы с Питерсом попрощались на позитиве.



Не думаю ли, что пересидел в КХЛ после восьми сезонов в „Автомобилисте“? Наверное, не совсем правильно так долго сидеть на одном месте. В жизни всегда нужен новый вызов. При этом я старался оставаться профессионалом, выполнял всю работу в «Автомобилисте».



Конечно, когда восемь лет в родной команде приходишь в одну и ту же раздевалку, садишься на одно и то же место, переодеваешься, делаешь одну и ту же рутину — это уже приедается. Может, и на хоккее это отражается тоже. Но я старался быть профи и делать свою работу.



Но понимаю, что должен развиваться, каждый год ищу для себя что-то новое. Понимаю, что в НХЛ для этого ещё больше возможностей. И это большой шаг вперёд. Пора выходить из зоны комфорта.



С другой стороны, я не жалею, что еду в НХЛ именно в таком возрасте. Случилось то, что случилось. Сейчас я подписал контракт с «Айлендерс» в лучшей лиге мира и с нетерпением жду, когда приеду туда. А дальше всё зависит от меня», — приводит слова Голышева «Матч ТВ»

Стал известен срок контракта Голышева с «Айлендерс»