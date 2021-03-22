Будущее Знарка в «Спартаке» определится на наблюдательном совете
Решение о будущем главного тренера «Спартака» Олега Знарка и его ассистентов будет принято после заседания наблюдательного совета московского клуба. Об этом сообщил генеральный менеджер красно-белых Алексей Жамнов.
«Ситуация по тренерскому штабу простая. У тренеров есть контракты до конца апреля. Пока они работают с командой. Как будет дальше, не могу сказать. В ближайшем будущем состоится наблюдательный совет. Он и примет решение о будущем тренерского штаба», — приводит слова Жамнова «Р-Спорт».
Знарок возглавил «Спартак» в апреле 2019 года. В завершившемся регулярном чемпионате красно-белые заняли 8-е место в Западной конференции. В первом раунде плей-офф «Спартак» вылетел от ЦСКА, проиграв серию со счётом 0-4.
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