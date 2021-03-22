Сергей Гомоляко посоветовал Бобу Хартли обратиться в Мосфильм

Спортивный директор «Металлург» Сергей Гомоляко поделился впечатлениями от серии с «Авангардом» (1-1).
«Впечатления от серии хорошие, два боевых матча. Хорошо, что в одном из них выиграли. Во втором могли бы тоже выиграть, но немного не получилось. Это плей-офф игры кость в кость.
Хартли на послематчевой пресс-конференции отправил Чибисова «в Голливуд» за эпизод с Готовцем? Хартли действительно был неправ. СДК всё совершенно правильно решил, и по видео заметно, что подсечка была по двум ногам. Что касается Голливуда, то это не для нашей команды. Мы и по первой серии видели, что у нас никто не падает и никто не притворяется — у нас в команде одни мужики. Симуляция — это не к нашей команде сто процентов. А что касается Хартли, то ему самому, наверное, нужно обратиться в Мосфильм, потому что есть игроки, которые у него просто падают из-за любого прикосновения», — сказал Гомоляко на официальной странице «Металлурга» в YouTube.
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