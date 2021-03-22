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Финал Кубка ЖХЛ состоится после женского чемпионата мира

Финал Кубка ЖХЛ состоится после женского чемпионата мира
Хоккей / Прочие турниры 0
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КХЛ сделала заявление о статусе решающей серии чемпионата ЖХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Финал Кубка женской хоккейной лиги состоится после окончания женского чемпионата мира, который пройдёт с 6 по 16 мая в Канаде.

За несколько дней до запланированного на 13 марта старта финальной серии игроки уфимской «Агидели» сдали положительные ПЦР-тесты на COVID-19. Лига приняла решение о переносе решающих матчей. Повторные ПЦР-тесты также показали положительные результаты.

В связи с необходимым карантином для «Агидели» и последующим началом подготовки сборных к чемпионату мира, проведение финальной серии отложено. Клубы Женской хоккейной лиги отпускают игроков в расположение национальных команд.

Руководство ЖХЛ ведёт консультации со всеми заинтересованными сторонами. Лига сообщит о новых датах финальной серии после принятия соответствующего решения.

Финал Кубка ЖХЛ перенесён на более поздний срок
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