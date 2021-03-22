В Башкирии призвали КХЛ провести расследование по поводу поведения болельщиков «Ак Барса»

Всемирный курултай башкир попросил руководство Континентальной хоккейной лиги провести расследование по поводу поведения болельщиков на матче серии плей-офф ХК «Салават Юлаев» — «Ак Барс».



Фанаты гостевой команды сорвали живое исполнение гимна Башкирии на «Уфа-Арене».

«Мы — две братские республики, и для нас всегда было характерно уважительное отношение друг к другу. Это всегда относилось и к хоккейным встречам, даже несмотря на особый, принципиальный их характер. Такой «перфоманс» со стороны гостей на моей памяти случился впервые. Надеюсь, в Татарстане примут инцидент к сведению и в дальнейшем будут проводить с делегациями болельщиков более тщательную воспитательную работу. Спорт есть спорт, он должен быть чистым. Можно, конечно, сослаться на особые эмоции, но ими нужно управлять», — приводит слова председателя Госсобрания республики Константина Толкачёва «Башинформ».

Председатель также раскритиковал болельщиков, назвав их поведение «вакханалией».



Ранее сообщалось, что КХЛ уже запросила видео скандального момента. «Ак Барсу» за данный инцидент грозит штраф в размере 100 тысяч рублей.