Третьяк: задача Буре — достойно представлять Россию и решать проблемы мирового хоккея

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о задачах, которые будут стоять перед Павлом Буре в случае избрания в совет ИИХФ.
«Отчётно-выборный конгресс ИИХФ состоится в сентябре в Санкт-Петербурге, где будет избираться президент и члены совета. От Федерации хоккея России мы сделали такое предложение, и мы надеемся, что члены ИИХФ изберут Павла Буре, потому что в принципе его не надо представлять. Поэтому мы остановились на этой кандидатуре.
Главная его задача — достойно представлять Россию и действительно работать на благо мирового хоккея. Потому что член совета — это не только представитель своей страны. Член совета решает проблемы всего мирового хоккея. Это и Олимпийские игры, и чемпионаты мира разного уровня и разных групп. И все проблемы, которые есть в мировом хоккее, он будет решать в совете ИИХФ, если его туда изберут», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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