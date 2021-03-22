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Канделаки ответила Кожевникову. Он раскритиковал малое количество хоккея на «Матче»

Канделаки ответила Кожевникову. Он раскритиковал малое количество хоккея на «Матче»
Хоккей / КХЛ 0
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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала высказывания олимпийского чемпиона Александра Кожевникова. Ранее он подверг критике телеканал «Матч ТВ» за отсутствие трансляций матчей второго раунда Кубка Гагарина.

«Время от времени в СМИ вновь запускается рубрика «Олимпийский чемпион критикует «Матч ТВ». Каждый раз я внимательно прислушиваюсь к аргументам своих оппонентов: может быть, мы действительно что-то упустили.

Я не сомневаюсь, что Александр Кожевников всем сердцем болеет за хоккей и хочет, чтобы в эфире федерального спортивного телеканала было как можно больше матчей КХЛ. Только вот хоккея на «Матч ТВ» всегда было много.

Мы уже показали 61 встречу регулярки и 11 матчей плей-офф КХЛ против 17 матчей НХЛ. Сравниться с хоккеем не может и футбольная Российская Премьер-лига (47 матчей в эфире). Даже в день, когда Александр Кожевников давал этот комментарий и в сетке внезапно освободился слот, мы заполнили его встречей между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым».

Спасибо Александру за очередное наведение фокуса на работу «Матч ТВ»! Мы присмотрелись — всё хорошо!» — написала Канделаки в своём телеграм-канале.

Кожевников раскритиковал показ плей-офф КХЛ на общедоступном спортивном канале России
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