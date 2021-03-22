Канделаки ответила Кожевникову. Он раскритиковал малое количество хоккея на «Матче»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала высказывания олимпийского чемпиона Александра Кожевникова. Ранее он подверг критике телеканал «Матч ТВ» за отсутствие трансляций матчей второго раунда Кубка Гагарина.
«Время от времени в СМИ вновь запускается рубрика «Олимпийский чемпион критикует «Матч ТВ». Каждый раз я внимательно прислушиваюсь к аргументам своих оппонентов: может быть, мы действительно что-то упустили.
Я не сомневаюсь, что Александр Кожевников всем сердцем болеет за хоккей и хочет, чтобы в эфире федерального спортивного телеканала было как можно больше матчей КХЛ. Только вот хоккея на «Матч ТВ» всегда было много.
Мы уже показали 61 встречу регулярки и 11 матчей плей-офф КХЛ против 17 матчей НХЛ. Сравниться с хоккеем не может и футбольная Российская Премьер-лига (47 матчей в эфире). Даже в день, когда Александр Кожевников давал этот комментарий и в сетке внезапно освободился слот, мы заполнили его встречей между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым».
Спасибо Александру за очередное наведение фокуса на работу «Матч ТВ»! Мы присмотрелись — всё хорошо!» — написала Канделаки в своём телеграм-канале.
- 22 марта 2021
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