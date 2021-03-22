Жамнов: перед «Спартаком» была поставлена задача пройти первый раунд. Не выполнили

Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов поделился впечатлениями от выступления команды в плей-офф.

«Что помешало «Спартаку» в этом сезоне выступить успешнее? Много нюансов. Нельзя всё свалить на пандемию, это будет неправильно. Все команды через это прошли. Но подготовка к сезону получилась скомканной. Команде удалось полноценно потренироваться лишь три недели перед сезоном. Из-за вспышки коронавируса в команде пришлось прервать сбор в Новогорске, мы начали подготовку только с 3 августа. Но, повторюсь, это не главная проблема. Задача была поставлена пройти первый раунд. И мы прекрасно понимаем, что задачу не выполнили. Надо всё тщательно проанализировать.



Согласен ли с тем, что очень много сил «Спартак» потратил на то, чтобы пробиться в плей-офф? Конечно. Да, очень много в конце чемпионата мы потратили физических и эмоциональных сил для выхода в плей-офф. Перед сезоном, глядя на состав команды и тренерского штаба, все мы верили, что «Спартак» сможет досрочно обеспечить себе место в восьмёрке и будет спокойно готовиться к плей-офф. Но строить планы — это одно, а реальность оказалась другой, поэтому всё решалось в последних матчах. Плей-офф для нас стартовал в начале февраля», — приводит слова Жамнова пресс-служба красно-белых.