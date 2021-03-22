Десятков покинул пост главного тренера ЦСК ВВС. Альберт Логинов возглавит «Молот-Прикамье»

Главный тренер Павел Десятков покинул ЦСК ВВС, сообщает пресс-служба клуба.
Контракт между Павлом Десятковым и ХК ЦСК ВВС расторгнут с 22 марта по обоюдному согласию сторон.
Отмечается, что имя нового наставника ЦСК ВВС станет известно в ближайшие дни.
Перестановки коснулись и «Молот-Прикамье». Альберт Логинов сменит Александра Агеева на посту главного тренера, сообщается на официальном сайте команды.
Отмечается, что при этом Агеев останется в системе клуба. Кроме того, в тренерском штабе клуба останутся старший тренер Николай Бардин и тренер вратарей Вячеслав Седов.
Логинов с 2012 по 2015 год входил в тренерский штаб «Молота-Прикамье», вместе с которым завоевал бронзовые медали Высшей хоккейной лиги. В сезоне 2016/2017 специалист вошёл в состав тренерского штаба череповецкой «Северстали», а по окончании сезона перешёл в курганское «Зауралье». В сезоне 2019/2020 возглавлял новокузнецкий «Металлург», а последним местом работы Логинова была ижевская «Ижсталь», которую он возглавил в ходе регулярного чемпионата.
- 22 марта 2021
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