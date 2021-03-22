Никишин — о Знарке: затрясло, когда узнал, что буду с ним работать

Защитник «Спартака» Александр Никишин поделился впечатлениями от совместной работы с главным тренером московской команды Олегом Знарком.



«Меня аж затрясло от радости, когда узнал, что буду с ним работать. Многие игроки говорили, что Знарок жёсткий тренер, но на самом деле это не так. С ним комфортно. Он поверил в меня, дал шанс. Очень крутой мужик. Желаю всем молодым игрокам поработать со Знарком. Прямой, открытый, ничего не будет говорить за твоей спиной — только в глаза.



Конечно, я бы хотел, чтобы он остался ещё на один сезон! Если бы это зависело от меня», — приводит слова Никишина Telesport.



По итогам минувшего регулярного чемпионата клуб занял восьмое место в Западной конференции. В плей-офф «Спартак» уступил ЦСКА (0-4 в серии) в первом раунде. Контракт тренера с клубом истекает в конце этого сезона.