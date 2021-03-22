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Никишин: в «Каролине» следят за мной, и весьма пристально

Никишин: в «Каролине» следят за мной, и весьма пристально
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Спартака» Александр Никишин поделился мыслями о своём возможном отъезде в НХЛ.

«После каждого матча «Спартака» общаюсь с тренером по защитникам и скаутом. Обсуждаем моменты моей игры, мне присылают видео отдельных эпизодов. Происходит детальный разбор моих смен. Почему ты в этом эпизоде сыграл именно так, а не иначе? Какие ощущения, когда отыграл в матче 15 и более минут? В такие моменты я понимаю, что они следят за мной и весьма пристально. Это мотивирует.

Может ли „Каролина“ сказать: бросай все и приезжай? Нет-нет, пока у меня контракт со «Спартаком» — такое едва ли возможно», — приводит слова Никишина Telesport.

Никишин был выбран «Каролиной» на драфте-2020 под 69-м общим номером.

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