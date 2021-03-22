Кравцов может приступить к тренировкам с «Рейнджерс» уже 23 марта

Нападающий системы «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов 22 марта пройдёт кардиологический скрининг в рамках антикоронавирусного протокола и будет доступен для участия в матчах уже завтра, 23 марта. Об этом сообщает пресс-служба «Нью-Йорк Рейнджерс».
Напомним, ранее клуб НХЛ анонсировал переход игрока в свой состав. Как сообщали СМИ, Кравцов прибыл в Нью-Йорк ещё в воскресенье, 14 марта, и проходил семидневный карантин.
В этом сезоне Кравцов выступал в КХЛ за «Трактор» на правах аренды. В нынешнем сезоне Кравцов принял участие в 49 матчах и набрал 24 (16+8) балла, установив личный рекорд результативности за один регулярный чемпионат. В серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым» Кравцов принял участие в пяти встречах и набрал 4 (2+2) балла. По ходу сезона нападающий первый раз в карьере был вызван в расположение сборной России.
- 22 марта 2021
-
18:23
-
18:00
-
17:35
-
17:09
-
16:57
-
16:40
-
16:15
-
16:14
-
15:56
-
15:31
-
15:13
-
14:51
-
14:51
-
14:45
-
14:39
-
14:32
-
14:26
-
14:23
-
14:20
-
14:13
-
14:12
-
13:58
-
13:35
-
13:14
-
13:05
-
12:47
-
12:45
-
12:23
-
12:00
-
11:51
-
11:31
-
11:15
-
10:56
-
10:25
-
10:05