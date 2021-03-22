Кравцов может приступить к тренировкам с «Рейнджерс» уже 23 марта

Нападающий системы «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов 22 марта пройдёт кардиологический скрининг в рамках антикоронавирусного протокола и будет доступен для участия в матчах уже завтра, 23 марта. Об этом сообщает пресс-служба «Нью-Йорк Рейнджерс».



Напомним, ранее клуб НХЛ анонсировал переход игрока в свой состав. Как сообщали СМИ, Кравцов прибыл в Нью-Йорк ещё в воскресенье, 14 марта, и проходил семидневный карантин.



В этом сезоне Кравцов выступал в КХЛ за «Трактор» на правах аренды. В нынешнем сезоне Кравцов принял участие в 49 матчах и набрал 24 (16+8) балла, установив личный рекорд результативности за один регулярный чемпионат. В серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым» Кравцов принял участие в пяти встречах и набрал 4 (2+2) балла. По ходу сезона нападающий первый раз в карьере был вызван в расположение сборной России.

