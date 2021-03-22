«Динамо» Москва — СКА: Кулёмин, Круглов и Брюквин пропустят матч
Стали известны составы московского «Динамо» и питерского СКА на третий матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Динамо» Москва:
Ерёменко (Бочаров);
Чайковски — Хиетанен, Тарасов — Шипачёв — Яшкин;
Миронов — Волков, Линдберг — Игумнов — Пяаярви;
Е.Зайцев — Сергеев, Муранов — Ефремов — Алексеев;
Бойков — О.Зайцев, Рашевский — Кучерявенко — Панкратов
«СКА» Санкт-Петербург:
Хелльберг (Самонов);
Фантенберг — Ожиганов, Ткачёв — Кемппайнен — Бурдасов;
Хафизуллин — Бенгтссон, Кузьменко — Вей — Галимов;
Токранов — Антипин, Марченко — Морозов — Подколзин;
Белов — Цицюра, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин.
Напомним, счёт в серии — 1-1.
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