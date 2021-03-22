«Динамо» Москва — СКА: Кулёмин, Круглов и Брюквин пропустят матч

Стали известны составы московского «Динамо» и питерского СКА на третий матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Динамо» Москва:



Ерёменко (Бочаров);

Чайковски — Хиетанен, Тарасов — Шипачёв — Яшкин;

Миронов — Волков, Линдберг — Игумнов — Пяаярви;

Е.Зайцев — Сергеев, Муранов — Ефремов — Алексеев;

Бойков — О.Зайцев, Рашевский — Кучерявенко — Панкратов



«СКА» Санкт-Петербург:



Хелльберг (Самонов);

Фантенберг — Ожиганов, Ткачёв — Кемппайнен — Бурдасов;

Хафизуллин — Бенгтссон, Кузьменко — Вей — Галимов;

Токранов — Антипин, Марченко — Морозов — Подколзин;

Белов — Цицюра, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин.



Напомним, счёт в серии — 1-1.