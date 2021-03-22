«Ак Барс» оштрафован за поведение болельщиков на матче с «Салаватом Юлаевым»

Континентальная хоккейная лига прокомментировала инцидент с участием болельщиков казанского «Ак Барса» во время третьего матча серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым». Напомним, фанаты гостевой команды сорвали живое исполнение гимна Башкирии на «Уфа-Арене».



«До поступления официальных обращений в Лигу по инциденту с гимном на третьей игре серии «Салават Юлаев» — «Ак Барс» КХЛ направила в казанский клуб письмо о нарушении Технического регламента Лиги.

Факт нарушения пункта 3.8 Правил поведения в Спортсооружении (Приложение № 6 Технического регламента Континентальной хоккейной лиги) зафиксирован в материалах трансляции матча, а также официальными представителями КХЛ, работавшими на арене.



В соответствии с пп. 61.2 п. 61 ст. 32 Дисциплинарного регламента Континентальной хоккейной лиги на хоккейный клуб «Ак Барс» наложен штраф», — прокомментировали инцидент в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги.

«Ак Барс» прокомментировал поведение своих болельщиков на матче с «Салаватом»