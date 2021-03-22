Комаров: оценка «Авангарду» за матч — пять баллов. Бывает такое, что в игре всё получается

Нападающий «Авангарда» Никита Комаров прокомментировал победу омской команды над магнитогорским «Металлургом» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина.



«Оценка — пять баллов. Выполнили задание, хорошо сыграли. Если смотреть по сезону, то у меня было немного игрового времени, к этому психологически привыкаешь. В плей-офф ты выходишь и выполняешь, что от тебя требуют. Играю с хорошими партнёрами, надо пользоваться возможностью.



Бывает такое, что в игре всё получается. Сегодня был как раз такой момент. Очень важно, что у нас команда в плане «физики» готова», — передаёт слова Комарова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, встреча завершилась со счётом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) в пользу «Авангарда». Таким образом, «Авангард» вышел вперёд в серии 2-1. Следующий матч команды проведут 24 марта. Встреча пройдет на «Арене-Металлург» в Магнитогорске.