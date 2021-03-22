Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо М» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Комаров: оценка «Авангарду» за матч — пять баллов. Бывает такое, что в игре всё получается

Комаров: оценка «Авангарду» за матч — пять баллов. Бывает такое, что в игре всё получается
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Нападающий «Авангарда» Никита Комаров прокомментировал победу омской команды над магнитогорским «Металлургом» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина.

«Оценка — пять баллов. Выполнили задание, хорошо сыграли. Если смотреть по сезону, то у меня было немного игрового времени, к этому психологически привыкаешь. В плей-офф ты выходишь и выполняешь, что от тебя требуют. Играю с хорошими партнёрами, надо пользоваться возможностью.

Бывает такое, что в игре всё получается. Сегодня был как раз такой момент. Очень важно, что у нас команда в плане «физики» готова», — передаёт слова Комарова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, встреча завершилась со счётом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) в пользу «Авангарда». Таким образом, «Авангард» вышел вперёд в серии 2-1. Следующий матч команды проведут 24 марта. Встреча пройдет на «Арене-Металлург» в Магнитогорске.

У «Авангарда» новый козырь. С Грубецом в воротах Омск обыгрывает «Магнитку»
В активе чешского голкипера матч на ноль и 28 спасений. Ему не может забить даже Мозякин.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021