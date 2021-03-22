Яковлев: «Металлург» должен больше хотеть забить. В прошлых матчах с этим было лучше

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев прокомментировал поражение в третьем матче второго раунда серии плей-офф Кубка Гагарина с омским «Авангардом»



«Хорошая игра была, где-то должны были больше на ворота лезть, больше хотеть забить этот гол. Этого сегодня не хватало. Да, креатива тоже не хватило. Больше играли по периметру, мало лезли на пятак. Много сам отдавали сопернику шайбу, надо добавить в этом компоненте. В прошлых матчах было лучше.



Я в хорошей физической форме. Нормально влился, не терялся, всё нормально. Сегодня обе команды были дисциплинированы, даже не помню каких-то спорных моментов по судейству. Всё объективно и по делу.



С физикой у «Металлурга» всё нормально. Просели во втором периоде? Да там просто дальняя лавка, у «Авангарда» лучше получилось наложить звенья», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.