Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Яковлев: «Металлург» должен больше хотеть забить. В прошлых матчах с этим было лучше

Яковлев: «Металлург» должен больше хотеть забить. В прошлых матчах с этим было лучше
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев прокомментировал поражение в третьем матче второго раунда серии плей-офф Кубка Гагарина с омским «Авангардом»

«Хорошая игра была, где-то должны были больше на ворота лезть, больше хотеть забить этот гол. Этого сегодня не хватало. Да, креатива тоже не хватило. Больше играли по периметру, мало лезли на пятак. Много сам отдавали сопернику шайбу, надо добавить в этом компоненте. В прошлых матчах было лучше.

Я в хорошей физической форме. Нормально влился, не терялся, всё нормально. Сегодня обе команды были дисциплинированы, даже не помню каких-то спорных моментов по судейству. Всё объективно и по делу.

С физикой у «Металлурга» всё нормально. Просели во втором периоде? Да там просто дальняя лавка, у «Авангарда» лучше получилось наложить звенья», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

У «Авангарда» новый козырь. С Грубецом в воротах Омск обыгрывает «Магнитку»
В активе чешского голкипера матч на ноль и 28 спасений. Ему не может забить даже Мозякин.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021