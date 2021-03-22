Йернкрок стал первой звездой недели в НХЛ
Пресс-служба Национальной хоккейной лиги назвала трёх звёзд минувшей игровой недели. Первой звездой минувшей недели был признан нападающий «Нэшвилл Предаторс» Калле Йернкрок. На счету Йернкрука 6 (3+3) очка в четырёх матчах. Благодаря Йернкруку «Нэшвилл» одержал три победы на минувшей неделе.
Второй звездой минувшей недели стал форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, набравший 8 (4+4) очков в четырёх матчах минувшей недели.
Третьей звездой недели в НХЛ стал нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанежад, набравший 8 (4+4) очков в четырёх играх.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.
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