«Ванкувер» подобрал второго игрока «Торонто» с драфта отказов

«Ванкувер Кэнакс» забрал нападающего Трэвиса Бойда с драфта отказов, сообщает Sportsnet. Напомним, форвард был помещён на драфт отказов 21 марта.



В нынешнем регулярном чемпионате 27-летний игрок провёл 20 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал пять передач, набрал восемь очков при показателе полезности «+1». В НХЛ Бойд также выступал за «Вашингтон Кэпиталз». В составе «столичных» в 2018 году Бойд стал обладателем Кубка Стэнли.



Зарплата Бойда составляет $ 700 тыс. за сезон.



Примечательно, что это уже второй игрок «Торонто», которого «Ванкувер» забрал с драфта отказов в этом месяце — ранее «Кэнакс» забрали нападающего Джимми Веси.



«Ванкувер Кэнакс» занимает пятое место в Северном дивизионе НХЛ, имея в активе 35 очков после 35 матчей.

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