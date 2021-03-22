СКА обыграл «Динамо» в овертайме и вышел вперёд в серии

В третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина СКА обыграл московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в Москве и завершилась со счётом 3:2 (ОТ) (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.



Счёт в матче был открыт на пятой минуте встречи — с передачи Ивана Морозова отличился Василий Подколзин. На 27-й минуте встречи Антон Бурдасов удвоил преимущество СКА в счёте.



Через шесть минут «Динамо» удалось отыграть одну шайбу усилиями Дмитрия Яшкина, а на 44-й минуте Иван Игумнов сравнял счёт после впечатляющего обыгрыша двух защитников в исполнении Андрея Сергеева.



В овертайме победную шайбу для СКА забросил Владислав Каменев.

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В результате СКА вышел вперёд в серии — 2-1. Четвёртая встреча пройдёт в Москве 24 марта.