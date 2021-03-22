СКА обыграл «Динамо» в овертайме и вышел вперёд в серии

В третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина СКА обыграл московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в Москве и завершилась со счётом 3:2 (ОТ) (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.
Счёт в матче был открыт на пятой минуте встречи — с передачи Ивана Морозова отличился Василий Подколзин. На 27-й минуте встречи Антон Бурдасов удвоил преимущество СКА в счёте.
Через шесть минут «Динамо» удалось отыграть одну шайбу усилиями Дмитрия Яшкина, а на 44-й минуте Иван Игумнов сравнял счёт после впечатляющего обыгрыша двух защитников в исполнении Андрея Сергеева.
В овертайме победную шайбу для СКА забросил Владислав Каменев.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В результате СКА вышел вперёд в серии — 2-1. Четвёртая встреча пройдёт в Москве 24 марта.
- 22 марта 2021
-
22:59
-
22:46
-
22:43
-
22:37
-
22:27
-
22:11
-
21:38
-
21:25
-
21:19
-
21:05
-
20:13
-
20:09
-
19:50
-
19:48
-
19:48
-
19:27
-
19:17
-
18:57
-
18:55
-
18:23
-
18:00
-
17:35
-
17:09
-
16:57
-
16:40
-
16:15
-
16:14
-
15:56
-
15:31
-
15:13
-
14:51
-
14:51
-
14:45
-
14:39
-
14:32