Яшкин потерял шлем, Галимова впечатали в борт. Яркие фото победы СКА над «Динамо»

Вчера, 22 марта, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина СКА обыграл московское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:2 (ОТ) (0:1, 1:1, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.



Счёт в матче был открыт на пятой минуте встречи — с передачи Ивана Морозова отличился Василий Подколзин. На 27-й минуте встречи Антон Брудасов удвоил преимущество СКА в счёте.



Через шесть минут «Динамо» удалось отыграть одну шайбу усилиями Дмитрия Яшкина, а на 44-й минуте Иван Игумнов после впечатляющего обыгрыша двух защитников в исполнении Андрея Сергеева сравнял счёт.



В овертайме победную шайбу для СКА забросил Владислав Каменев. Таким образом, СКА вышел вперёд в серии — 2-1. Четвёртая встреча пройдёт в Москве 24 марта.



Лучшие кадры с матча «Динамо» — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.