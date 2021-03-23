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Яшкин потерял шлем, Галимова впечатали в борт. Яркие фото победы СКА над «Динамо»

«Динамо» — СКА — 3:2 (ОТ)
Яшкин потерял шлем, Галимова впечатали в борт. Яркие фото победы СКА над «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0
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Вчера, 22 марта, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина СКА обыграл московское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:2 (ОТ) (0:1, 1:1, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

Счёт в матче был открыт на пятой минуте встречи — с передачи Ивана Морозова отличился Василий Подколзин. На 27-й минуте встречи Антон Брудасов удвоил преимущество СКА в счёте.

Через шесть минут «Динамо» удалось отыграть одну шайбу усилиями Дмитрия Яшкина, а на 44-й минуте Иван Игумнов после впечатляющего обыгрыша двух защитников в исполнении Андрея Сергеева сравнял счёт.

В овертайме победную шайбу для СКА забросил Владислав Каменев. Таким образом, СКА вышел вперёд в серии — 2-1. Четвёртая встреча пройдёт в Москве 24 марта.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.

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