Крикунов: секундное расслабление стоило «Динамо» матча
Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал поражение столичного клуба в третьем матче второго раунда плей-офф Кубка Гагарина с санкт-петербургским СКА.
«Много говорить тут нечего. Ребята выбрались из тяжёлой ситуации, отыгрались со счёта 0:2, но в овертайме пропустили необязательную контратаку. Готовимся к следующей игре.
О чём думала команда в эпизоде с голом Каменева? В овертайме на льду находилось пять человек, а не вся команда. Я не знаю, чего они задумались. Секундное расслабление стоило матча.
Бочаров сыграл два непростых матча, сегодня поставили Ерёменко, чтобы он передохнул. Кагарлицкий вот-вот, может, и выйдет», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Сергеев сыграл, как Гретцки, но «Динамо» это не спасло от второго кряду поражения от СКА
Команда Валерия Брагина в двух шагах от выхода в финал Западной конференции.
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