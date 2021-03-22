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Брагин: не было задания играть осторожнее после счёта 2:0

Брагин: не было задания играть осторожнее после счёта 2:0
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал победу своих подопечных в третьем матче второго раунда серии плей-офф Кубка Гагарина с московским «Динамо».

«Тяжёлый матч, как мы и предполагали. «Динамо» сегодня сыграло очень активно, в атаку, поэтому всё было непросто. Забили хорошие голы, но «Динамо» сумело сравнять. Довольны, что забили в овертайме. «Динамо» сегодня сыграло в атаку, и мы в атаку всегда играем, поэтому получился обоюдоострый хоккей. Не было задания играть осторожнее после счёта 2:0, продолжали играть, как играли.

Решение о капитанстве Бурдасова было принято тренерским штабом. Он провёл хороший матч. Сложно сказать, что с Кетовым, он остался дома. Посмотрим», — передаёт слова Валерия Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Сергеев сыграл, как Гретцки, но «Динамо» это не спасло от второго кряду поражения от СКА
Команда Валерия Брагина в двух шагах от выхода в финал Западной конференции.
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