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Тимкин: я не особо увидел гол в овертайме. Когда уже Каменев поднял руки, всё понятно было

Тимкин: я не особо увидел гол в овертайме. Когда уже Каменев поднял руки, всё понятно было
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий СКА Евгений Тимкин прокомментировал победу санкт-петербургской команды в третьем матче второго раунда серии плей-офф Кубка Гагарина с московским «Динамо».

«Самое главное, что выиграли и повели в серии. Готовимся дальше. Когда Каменев забил, я был в борьбе и не особо увидел. Когда уже Камень поднял руки, всё понятно было. Полкоманды было в замешательстве? Да потом бы разобрались.

Это плей-офф, мы играем против «Динамо», это хорошая команда. Главное, что мы проявили характер в конце и вытащили игру. Всё нормально.

Стычки с Мироновым — это наши дела, оставим их за кадром. Это игра, в пылу борьбы всякое может произойти», — передаёт слова Тимкина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Сергеев сыграл, как Гретцки, но «Динамо» это не спасло от второго кряду поражения от СКА
Команда Валерия Брагина в двух шагах от выхода в финал Западной конференции.
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