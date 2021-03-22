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Яшкин: обидная игра и её концовка. Думаю, это хороший опыт для всех

Яшкин: обидная игра и её концовка. Думаю, это хороший опыт для всех
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин прокомментировал поражение московской команды в третьем матче второго раунда серии плей-офф Кубка Гагарина с санкт-петербургским СКА.

«Очень обидная игра и её концовка. И так бывает. Я думаю, это хороший опыт для всех. Счет в серии лишь 1:2, будем готовиться к следующей игре.

Почему решили сегодня сыграть в атакующий хоккей? Думаю, то, что домашняя площадка. Нас здесь очень поддерживали. И у всех больше эмоций и энергии, все хотели очень выиграть. Счёт был 0:2, поэтому пришлось идти в атаку. И мы хорошо справились.

Игра без Кагарлицкого? Они с Даней Тарасовым похожи, поэтому особенно ничего не поменялось", — приводит слова Яшкина пресс-служба «Динамо».

Сергеев сыграл, как Гретцки, но «Динамо» это не спасло от второго кряду поражения от СКА
Команда Валерия Брагина в двух шагах от выхода в финал Западной конференции.
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