Пропустивший 16 матчей из-за травмы Маркус Юханссон вернулся в состав «Миннесоты Уайлд»

Нападающий клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Маркус Юханссон вернулся в состав и примет участие в сегодняшней игре против «Анахайм Дакс». Об этом сообщил официальный аккаунт «Миннесоты Уайлд» в «твиттере».



Юханссон пропустил последние 16 матчей своей команды из-за травмы верхней части тела. Без Юханссона команда одержала 11 побед и 5 раз уступила, в том числе один раз в овертайме.



В нынешнем сезоне нападающий провёл 11 матчей за «дикарей», забросил 2 шайбы и отдал 1 передачу, набрав 3 очка.



Матч между командами начнётся сегодня в 2:30 мск на «Эксел Энерджи-центре» в Сент-Поле, США. «Миннесота Уайлд» занимает третье место в Западном дивизионе. «Анахайм» занимает последнее место в вышеупомянутом дивизионе.