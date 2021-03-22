Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Мурзагулов — о поведении болельщиков «Ак Барса»: по своей сути это экстремизм

Мурзагулов — о поведении болельщиков «Ак Барса»: по своей сути это экстремизм
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Председатель Общественной палаты Республики Башкортостан Ростислав Мурзагулов поделился мнением о поведении болельщиков «Ак Барса» во время третьего матча серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым». Напомним, фанаты гостевой команды сорвали живое исполнение гимна Башкирии на «Уфа-Арене».

«Я полагаю, что за этими случаями стоят провокаторы, которые пытаются таким образом кому-то что-то доказать. Не хочу вникать в эти дебри. Я думаю, что в России есть специальные организации, которые такие вещи рассматривают. Конечный вердикт должен быть за ними, но отмечу, что по своей сути это экстремизм. У меня среди друзей-татар только замечательные люди, которые никогда бы себе такого не позволили», — приводит слова Мурзагулова «Бизнес Online».

Напомним, ранее КХЛ приняла решение оштрафовать «Ак Барс» за поведение болельщиков на матче с «Салаватом Юлаевым».

«Ак Барс» оштрафован за поведение болельщиков на матче с «Салаватом Юлаевым»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021