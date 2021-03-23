НХЛ объявила о переносе встречи «Монреаль» — «Эдмонтон»

Пресс-служба НХЛ на официальном сайте опубликовала информацию о том, что матч регулярного чемпионата «Монреаль Канадиенс» — «Эдмонтон Ойлерз», который должен был состояться в ночь с 22 на 23 марта (начало – 2:00 мск.), перенесён на более позднюю дату.
Причиной данного решения послужило попадание двух хоккеистов «Монреаля» в протокол COVID-19 – 27-летнего финского нападающего Йоэля Армиа и его 20-летнего соотечественника Еспери Котканиеми.
Напомним, что «Эдмонтон Ойлерз», набрав 42 очка в 34 встречах, занимает второе место в турнирной таблице Северного дивизиона НХЛ. «Монреаль Канадиенс» (37) – четвёртое.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.
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