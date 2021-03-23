«Каролина» всухую на выезде обыграла «Коламбус». У Свечникова – «+3»

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Коламбус Блю Джекетс» на своём льду принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.



Счёт в матче был открыт в середине 1-го периода американским защитником «Харрикейнз» Брэди Шеем. Во 2-м периоде подопечные Рода Бриндамора дважды поразили ворота Йоонаса Корписало, отличились – Йеспер Фаст и Мартин Нечас, чья шайба и поставила точку в этой игре – 3:0 в пользу «Каролины».



Свой второй шат-аут в сезоне оформил 25-летний американский голкипер «Каролины» Алекс Неделькович, отразивший все 19 бросков по воротам.



Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 17 минут 25 секунд и не отметился результативными действиями, заработав показатель полезности «+3». Его соотечественник из «Коламбуса» Владислав Гавриков завершив игру с «-1», проведя на площадке 19 минут 38 секунд.



«Каролина Харрикейнз», набрав 45 очков в 31 встрече, занимает 2-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ. «Коламбус Блю Джекетс» (33) – на 5-м месте.