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«Каролина» всухую на выезде обыграла «Коламбус». У Свечникова – «+3»

«Каролина» всухую на выезде обыграла «Коламбус». У Свечникова – «+3»
Хоккей / НХЛ 0
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В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Коламбус Блю Джекетс» на своём льду принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Счёт в матче был открыт в середине 1-го периода американским защитником «Харрикейнз» Брэди Шеем. Во 2-м периоде подопечные Рода Бриндамора дважды поразили ворота Йоонаса Корписало, отличились – Йеспер Фаст и Мартин Нечас, чья шайба и поставила точку в этой игре – 3:0 в пользу «Каролины».

Свой второй шат-аут в сезоне оформил 25-летний американский голкипер «Каролины» Алекс Неделькович, отразивший все 19 бросков по воротам.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 17 минут 25 секунд и не отметился результативными действиями, заработав показатель полезности «+3». Его соотечественник из «Коламбуса» Владислав Гавриков завершив игру с «-1», проведя на площадке 19 минут 38 секунд.

«Каролина Харрикейнз», набрав 45 очков в 31 встрече, занимает 2-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ. «Коламбус Блю Джекетс» (33) – на 5-м месте.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2021, вторник. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
0 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Шей (Ахо, Фаст) – 09:13' (5x5)   0:2 Фаст (Песке, Стаал) – 26:39' (5x5)   0:3 Нечас (Ахо, Хэмилтон) – 28:58' (5x5)
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