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«Миннесота» обыграла «Анахайм», у Капризова «-1»

«Миннесота» обыграла «Анахайм», у Капризова «-1»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» дома обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Сутер и Ник Бьюгстад. Российский форвард Кирилл Капризов за 17.09 на площадке сделала один бросок по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1». За «Анахайм» единственный гол забил Трой Терри.

«Уайлд» одержали седьмую победу в последних 10 играх, у «Дакс» это седьмое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 25 марта команды проведут между собой, затем «Миннесота» 26 марта примет «Сент-Луис Блюз», а «Анахайм» 27 и 29 марта сыграет с «Блюз» на выезде.

Также в НХЛ прошли ещё пять матчей: «Рейнджерс» – «Баффало» (5:3), «Филадельфия» – «Айлендерс» (1:2 ОТ), «Коламбус» – «Каролина» (0:3), «Оттава» – «Калгари» (2:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2021, вторник. 02:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Терри – 25:17' (5x5)   1:1 Сутер (Хартман, Сперджен) – 36:21' (5x4)   2:1 Бьюгстад (Суси, Штурм) – 43:42'
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