Панарин вплотную подобрался к Бучневичу в гонке бомбардиров НХЛ среди российских игроков

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду переиграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 5:3, нанеся им 14-е поражение кряду.
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отдал в этом матче три голевые передачи, проведя на льду 20 минут 26 секунд и заработав показатель полезности «+2». У его соотечественника и одноклубника Павла Бучневича одна голевая передача за 19.45 на площадке.
В активе Бучневича стало 29 (11+18) очков в 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Воспитанник череповецкого хоккея занимает 29-е место в гонке бомбардиров НХЛ, являясь единственным россиянином, входящим в топ-30. При этом Панарин с 28 (8+20) баллами в 20 встречах теперь отстаёт от Бучневича всего на одно очко. Артемий занимает 35-е место в гонке бомбардиров НХЛ, являясь ближайшим преследователем Павла среди соотечественников.
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