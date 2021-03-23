Каапо Какко прервал безголевую серию длиной в два месяца. Ему ассистировал Панарин

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду переиграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 5:3, нанеся им 14-е поражение кряду.
В составе «синерубашечников» отличились Каапо Какко (дубль), Крис Крайдер (дубль) и Адам Фокс. Для второго номера драфта 2019 года Какко этот матч стал первым, в котором он смог отличиться с 23 января 2021 гола. Финский форвард не мог поразить чужие ворота на протяжении 19 матчей. Прервать безголевую серию 20-летнему нападающему помог Артемий Панарин, сделавший результативную передачу.
В третьем периоде Какко оформил дубль, поразив пустые ворота после ещё одной голевой передачи в исполнении Панарина. Теперь в этом сезоне на счету Каапо стало 6 (4+2) очков в 24 матчах регулярного чемпионата.
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