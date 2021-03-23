Лидер фан-группы «Ак Барса» прокомментировал инцидент с гимном Башкирии
Лидер фан-группы «Ак Барса» Рамиль Мингалеев объяснил ситуацию с инцидентом во время гимна Башкортостана перед матчем с «Салаватом Юлаевым», когда болельщики казанцев начали скандировать название клуба.
«Мы никогда не оскорбляем чужие клубы и с уважением относимся к республиканским гимнам. Когда выключилась музыка, мы слышали, как стадион поёт, но прошло секунд десять – и арена стихла. Нам показалось, что сейчас начнётся игра. Поэтому мы начали скандировать: «Ак Барс», что всегда делаем после исполнения гимнов. Перед нами не стояло цели кого-то спровоцировать и тем более оскорбить», – цитирует Мингалеева «Спорт Бизнес Online».
Ранее казанский «Ак Барс» прокомментировал поведение болельщиков на матче серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым».
«Ак Барс» прокомментировал поведение своих болельщиков на матче с «Салаватом»
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