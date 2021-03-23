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Уилер обошёл Литтла по победным голам за «Виннипег», рекорд франшизы — у Ковальчука

Уилер обошёл Литтла по победным голам за «Виннипег», рекорд франшизы — у Ковальчука
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» на выезде переиграл «Ванкувер Кэнакс» со счётом 4:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Блейк Уилер, Адам Лаури (2) и Пол Штястны. Для Уилера эта шайба стала 33-й победной за карьеру в «Джетс», благодаря чему он вышел на единоличное второе место в истории «Виннипега» по голам за клуб с учётом выступления «Атланты Трэшерз», чьим правопреемником и являются «Джетс».

Американский форвард превзошёл достижение Брайана Литтла, который пропускает нынешний сезон из-за последствий сотрясения мозга. Рекорд франшизы принадлежит российскому нападающему Илье Ковальчуку, забросившему 40 победных шайб за «Атланту».

Следующий матч 25 марта команды проведут между собой, затем «Джетс» 27 и 28 марта сыграют с «Калгари», а «Кэнакс» примут «Флэймз» 1 апреля.

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