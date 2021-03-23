Расмус Андерссон едва не спровоцировал массовую стычку после матча «Оттава» — «Калгари»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» оказалась сильнее «Калгари Флэймз» — 2:1.

Российский защитник гостей Никита Нестеров отметился голевой передачей, заработав третье (0+3) очко в сезоне. Главным героем матча стал голкипер «Оттавы» Филип Густавссон, отразивший 35 бросков и одержавший первую победу за карьеру в НХЛ. После завершения матча нападающий «сенаторов» Брэди Ткачук отправился за шайбой, чтобы подарить её Филипу в честь его дебютной победы в лиге. Но защитник «Калгари» Расмус Андерссон намеренно подобрал шайбу и несколько секунд продержал её в руке, чем едва не спровоцировал массовую стычку. Затем Андерссон кинул шайбу на лёд, после чего Мэттью Ткачук вместо того, чтобы отдать её младшему брату, просто откинул игровой снаряд на сторону «Оттавы». Поступок брата не очень понравился Брэди, и он раздражённо кинул несколько реплик в адрес Мэттью.

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