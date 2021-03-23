После матча с «Рейнджерс» Дон Гранато прокомментировал 14-е кряду поражение «Баффало»

Исполняющий обязанности главного тренера «Баффало Сэйбрз» Дон Гранато прокомментировал поражение в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:5), которое стало для команды 14-м кряду в этом сезоне НХЛ.

«Нам не хочется опускать руки. Нельзя думать о серии. Нельзя этого делать, даже когда выигрываешь. Мы существуем в очень конкурентной индустрии, где надо сражаться и самому прокладывать себе путь к успеху», — цитирует Гранато официальный сайт НХЛ в русской версии.

Серия поражений «клинков» является худшей в этом сезоне во всей НХЛ. Последний раз «Баффало» побеждал ещё 24 февраля 2021 года, когда был обыгран «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1). С тех пор американский клуб набрал всего два очка, потерпев одно поражение в овертайме, одно по буллитам и ещё 12 раз уступив в основное время. В ходе этой серии с поста главного тренера был уволен Ральф Крюгер, которого заменил Гранато.