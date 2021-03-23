Бовиллье: вы сами видите, насколько талантлив Сорокин. Сегодня он был невероятен
Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Энтони Бовиллье прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (2:1 ОТ). В этой встрече канадский форвард стал автором победного гола.
«Оценить игру Сорокина? Сегодня он был невероятен, вы сами видите, насколько он талантлив, сегодня это было особенно заметно. Он делал важные сейвы и помог нам победить», — заявил Бовиллье.
Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 36 из 37 бросков. 25-летний вратарь продлил победную серию в НХЛ до восьми матчей (шесть побед в основное время + одна по буллитам + одна в овертайме), благодаря чему обновил клубный рекорд в НХЛ. Ранее ни один вратарь-новичок НХЛ не выигрывал столько матчей кряду в составе «островитян».
Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин обновил клубный рекорд в НХЛ
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