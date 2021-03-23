Первый номер «Баффало» Хаттон получил травму, его сменщик впервые за пять лет сыграл в НХЛ
В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду переиграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 5:3, нанеся им 14-е поражение кряду.
Голкипер «Баффало» Картер Хаттон получил травму нижней части тела уже на третьей минуте матча. Первый номер «клинков» неудачно столкнулся с форвардом нью-йоркцев Жюльеном Готье и покинул лёд с посторонней помощью.
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На замену вышел канадский голкипер Дастин Токарски, для которого этот матч стал первым в НХЛ с 2016 года. 31-летний вратарь отразил 33 броска из 37, а пятая шайба влетела в пустые ворота.
После матча с «Рейнджерс» Дон Гранато прокомментировал 14-е кряду поражение «Баффало»
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