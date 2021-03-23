Пажо: «Айлендерс» счастливы, что Сорокин с нами. Илья играет за эмблему на нашей форме

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Жан-Габриэль Пажо прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (2:1 ОТ). В этой встрече канадский форвард стал автором победного гола.

«Сегодня Илья был нашим лучшим игроком. На мой взгляд, его действия дали толчок всем нам. Он пропустил всего лишь одну шайбу, которую мы смогли отыграть в третьем периоде. А затем по ходу заключительного отрезка мы выглядели как одна команда. Мы стали уделять больше внимания деталям, стали глубоко забрасывать шайбу в их зону и бросать по воротам. В итоге мы были за это вознаграждены.

Каждый день, будь это тренировочный день или день матча, он всегда старается изо всех сил. Он невероятно неуступчив, даже на тренировке. Когда он пропускает шайбу, он этим недоволен. Пытается сделать сейв в каждом моменте. Мне кажется, именно поэтому он так хорош. Он бьётся за нас. Он играет за эмблему на нашей форме, и мы счастливы, что он с нами», — цитирует Пажо официальный сайт НХЛ в русской версии.