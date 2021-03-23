Ноблох — о победе над «Баффало»: матчи-ловушки. Их нужно выигрывать, чтобы быть в плей-офф

Исполняющий обязанности главного тренера «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Ноблох прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз» (5:3).
«Очевидно, что сегодняшний матч для «Рейнджерс» имел куда большее значение, чем для «Баффало». Мы называем такие матчи ловушками. Сначала мы очень много играли с «Филадельфией», затем в Вашингтоне играли с самой горячей командой этой лиги, а теперь матч с «Баффало». Нужно выигрывать такие встречи, чтобы пробиться в плей-офф. И я думаю, что команда проявила достаточное усердие и старание», — цитирует Ноблоха пресс-служба НХЛ.
Серия поражений «клинков» является худшей в этом сезоне во всей НХЛ. Последний раз «Баффало» побеждал ещё 24 февраля 2021 года, когда был обыгран «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1). С тех пор американский клуб набрал всего два очка, потерпев одно поражение в овертайме, одно по буллитам и ещё 12 раз уступив в основное время. В ходе этой серии с поста главного тренера был уволен Ральф Крюгер, которого заменил Дон Гранато.
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