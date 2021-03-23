Гендиректор «Трактора»: рассчитывали, что пройдём первый раунд в розыгрыше Кубка Гагарина

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал выступление команды в нынешнем сезоне КХЛ. Подопечные Анвара Гатиятулина завершили сезон на стадии первого раунда плей-офф КХЛ, уступив «Салавату Юлаеву» (1-4).

«Если отделять спортивные результаты, управленческой командой мы сработали эффективно. Дали хорошие показатели по коммерческим доходам, успешно провели маркетинговую работу. Если говорить о выступлении «Трактора» в регулярном чемпионате, то мы находились на своём месте, и пятое я бы оценил как положительный результат. В розыгрыше Кубка Гагарина мы рассчитывали, что пройдём первый раунд. Поэтому есть чувство недосказанности после выступления команды в плей-офф», — цитирует Савина пресс-служба КХЛ.