Крылов — о матче с «Вегасом»: когда представится возможность, обязательно реанимируем идею

Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов ответил на вопросы журналистов во время пресс-подхода.

«Глеб Трикозов – отличный парень, лично я считаю, что он должен быть в юниорской сборной. Но он на год младше, его время ещё придёт. Это жизнь, есть видение тренера, он взял четыре человека из «Омских ястребов» на чемпионат мира, а не пять. Мы с ним проведём беседу, поддержим его. При том должном уровне подготовки и отношения к делу у него всё впереди.

Что касается академии, мы провели совещание по программе развития наших ребят. Чувствуется погружение тренерского штаба в нашу новую философию, где важен не результат, а рост мастерства. Думаю, в ближайшее время мы увидим результаты. Самое главное мероприятие в стенах академии будет в мае, мы проводим финал чемпионата России среди игроков 2003 года. Уже сегодня провели оргкомитет, готовимся к этому, ждём омичей на матчи. Есть все шансы, что мы выиграем чемпионат России в этом возрасте.

Сегодня было совещание, окончательно утвердили бюджет создания команды ВХЛ, которая будет базироваться в Омске. Приглашаем болельщиков к процессу нейминга команды, будем обязательно выслушивать все возможные варианты. Матчи команда станет проводить в академии. Состав будет комплектоваться только на основе молодёжи, это был принципиальный вопрос, мы не хотим просто так тратить деньги. Сегодня смотрели первый драфт состава, все игроки будут либо воспитанники академии, либо те, которые выступали за омский «Авангард». Они будут, как дядьки, помогать молодым играть во взрослый хоккей. Сейчас не хотел бы называть конкретные фамилии таких ветеранов, но шорт-лист существует. Наверное, их будет человека 3-4.

От выступления «Омских ястребов» в этом сезоне двоякое ощущение. Сегодня обсуждали этот вопрос, с одной стороны отрадно, что у нас одна из самых молодых команд в МХЛ, это даёт надежду, что у нас очень крутые ребята, которые будут играть в первой команде. Но при наличии такой академии мы должны быть в плей-офф. Мы учтём этот негативный опыт, надеюсь, в следующие сезоны будем биться за большие цели. Все результаты по всем командам будем подводить после сезона.

Матч «Авангард» — «Вегас»? Была такая договорённость, сейчас пандемия ещё не закончилась, возвращаться к этому пока нет смысла. Но когда такая возможность представится, мы обязательно реанимируем эту идею.

Во время МЧМ-2023, думаю, календарь будет сформирован так, что «Авангард» станет играть на выезде. Обычно это так бывает. С Новосибирском мы синхронизируем свои действия, у меня хорошие отношения с губернатором Травниковым, всё идёт в рабочем режиме. Оба города идут в графике, было совещание с вице-премьером, делали аудит процессов подготовки. Никаких опасений за проведение МЧМ нет», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.