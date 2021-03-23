Савин: Евгений Цыбук не рассматривается на должность спортивного директора «Трактора»

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин сообщил, что Евгений Цыбук не рассматривается на должность спортивного директора челябинского клуба.

«Должность спортивного директора – ключевая для хоккейного клуба «Трактор», поэтому подходить к этой кандидатуре нужно внимательно. Нужно взвесить все «за» и «против», и, только твёрдо убедившись, что кандидатура будет соответствовать всем требованиям, можно говорить о назначении. Мы справимся с селекционной работой своими силами, уже ведем её. Надеюсь, сработаем эффективно. Евгений Цыбук на должность спортивного директора не рассматривается.

Я бы не стал смотреть только на прописку. В первую очередь нам хотелось бы, чтобы он был профессионалом и усилил клуб в спортивном направлении. При выборе кандидатуры нужно учитывать все факторы. Челябинская прописка будет косвенно подтверждать его искреннюю заинтересованность в развитии клуба», — цитирует Савина пресс-служба челябинского клуба.

Также генеральный директор «Трактора» прокомментировал выступление команды в нынешнем сезоне КХЛ. Подопечные Анвара Гатиятулина завершили сезон на стадии первого раунда плей-офф КХЛ, уступив «Салавату Юлаеву» (1-4).