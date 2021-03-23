Пол Штястны догнал своего отца по количеству матчей в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» на выезде переиграл «Ванкувер Кэнакс» со счётом 4:0.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Блейк Уилер, Адам Лаури (2) и Пол Штястны. Этот матч стал для Штястны 977-м в НХЛ. 35-летний американец сравнялся по количеству матчей в лиге со своим отцом – уроженцем Словакии Петером Штястны, отыгравшим в лиге 15 сезонов в 1980-90-е годы.
В активе Штястны-младшего 745 (260+485) очков в лиге, а в матче с «Джетс» он забросил свою 10-ю шайбу в нынешнем сезоне. На счету Штястны-старшего – 1239 (450+789) баллов. Штястны-младший является призёром Олимпийских игр 2010 года и чемпионата мира 2013 года в составе сборной США. Кроме американского гражданства, у Пола также есть канадский паспорт.
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