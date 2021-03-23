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Тимур Билялов пропустит четвёртый матч серии против «Салавата Юлаева»

Тимур Билялов пропустит четвёртый матч серии против «Салавата Юлаева»
Хоккей 0

Стали известны составы уфимского «Салавата Юлаева» и казанского «Ак Барса» на четвёртый матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Салават Юлаев» Уфа:

Метсола (Тарасов);
Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;
Науменков — Коледов, Плэтт — Кадейкин — Кугрышев;
Бирюков — Алексеев, Хохряков — Картаев — Башкиров;
Лисовец, Гиматов — Пименов — Солодухин, Амиров.

«Ак Барс» Казань:

Рейдеборн (Голубев);
Викстранд — Яруллин, Доус — Галимов — Тихонов;
Педан — Хенкель, Лукоянов — Глухов — Фисенко;
Рукавишников— Юдин, Песонен — Кормье — Петров;
Лямкин, Галиев — Бурмистров — Воронков, Сафонов.

Напомним, счёт в серии — 3-0 в пользу «Ак Барса»

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