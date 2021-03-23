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Защитник «Бостона» Карло вернулся на лёд после травмы

Защитник «Бостона» Карло вернулся на лёд после травмы
Хоккей 0
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Защитник «Бостон Брюинз» Брендон Карло вернулся на лёд после травмы. Об этом сообщил в своём «твиттере» Джо Хаггерти.

Защитник Бостона провёл первую тренировку на льду 23 марта.

Напомним, Брендон Карло получил травму в матче против «Вашингтон Кэпиталз». Нападающий «столичных» Том Уилсон атаковал игрока «медведей» в голову, однако удалён не был. Карло был доставлен в больницу, где провёл следующую ночь.

В вышеупомянутом матче «Бостон Брюинз» разгромил «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 5:1. В отсутствии защитника, «медведи» одержали три победы и четыре раза уступили, один из которых за пределами основного времени, проиграв по буллитам «Нью-Йорк Айлендерс». В ближайших матчах, 24 и 26 марта, «Бостон» на своём льду примет «Нью-Йорк Айлендерс». Клуб из Нью-Йорка одержал победы в двух последних матчах.

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