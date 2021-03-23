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«Локомотив» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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Брендан Лайпсик заменит Кемпе в составе на четвёртый матч серии против «Локомотива»

Брендан Лайпсик заменит Кемпе в составе на четвёртый матч серии против «Локомотива»
Хоккей 0

Стали известны составы ярославского «Локомотива» и московского ЦСКА на четвёртый матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 19:30 мск. Чемпионат проведет текстовую трансляцию встречи

«Локомотив» Ярославль:

Паскуале (Коновалов);
Рафиков — Марченко, Алексеев — Красковский —Коваленко;
Осипов — Баранцев, Петерссон — Ткачев — Коршков;
Черепанов — Охтамаа, Каюмов — Ландер — Пулккинен;
Малышев, Беляев — Иванов — Ильенко, Тютнев.

ЦСКА Москва:

Юханссон (Шарыченков);
Дальбек — Сергеев, Сошников — Андронов — Карнаухов;
Киселевич — Гилмор, Мамин — Шалунов — Окулов;
Блажиевский— Робинсон, Слепышев — Локтионов — Лайпсик;
Рыков, Телегин — Светлаков — Соркин, Афанасьев.

Напомним, счёт в серии — 1-2.

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