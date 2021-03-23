Юха Метсола был заменён после трёх пропущенных шайб от «Ак Барса»

Голкипер уфимского «Салавата Юлаева» Юха Метсола был заменен после третьей пропущенной шайбы от казанского «Ак Барса».

В концовке второго периода в ворота Метсолы влетели две быстрые шайбы. Их авторами стали Кирилл Петров и Дмитрий Воронков. В начале третьего периода, на 42 минуте матча, Станислав Галиев прорвался в зону уфимской команды и с кистей отправил шайбу в верхний угол ворот голкипера «Салавата Юлаева».

После третьей пропущенной шайбы главный тренер уфимской команды Томи Лямся принял решение поменять голкипера. Место в «калитке» «Салавата Юлаева» занял Даниил Тарасов.

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На момент публикации новости в матче идёт третий период. Счёт — 3:0 в пользу казанского «Ак Барса».