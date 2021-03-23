Казанский «Ак Барс» не проиграл ни одного матча за два раунда плей-офф

Казанский «Ак Барс» стал первой командой, вышедшей в финал конференции. В борьбе за выход в третий раунд были повержены нижегородское «Торпедо» и уфимский «Салават Юлаев». В 8 матчах с вышеупомянутыми соперниками казанский клуб не проиграл ни одного матча и идет в плей-офф без единого поражения. В крайнем матче с уфимским «Салаватом Юлаевым» казанский клуб одержал победу в основное время со счётом 3:2 (0:0,2:0;1:2)

Напомним, «Ак Барс» стал победителем Восточной конференции, обойдя ближайшего преследователя — омский «Авангард» — на 6 очков. В борьбе за Кубок Континента казанцы одно очко уступили московскому ЦСКА.

Соперник казанского клуба в финале конференции определится после завершения серии «Авангард»(Омск) — «Металлург»(Магнитогорск). На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу «Авангарда».