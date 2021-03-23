Лукоянов: «Салават» делает ставку только на одно звено, вот вам результат

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал победу казанской команды над «Салаватом Юлаевым» в четвёртом матче второго раунда плей-офф Кубка Гагарина (3:2, 4-0 в серии).
«Мы разбирали первое звено «Салавата», полностью игру каждого игрока, каждой пятёрки. Разбирали их большинство, знали, как они хорошо разыгрывают и держат шайбу. Я уже 10 лет играю против Уфы, уважаю команду «Салават», против неё всегда тяжело играть, в том числе эмоционально. Мы эмоционально выхлестнулись, теперь будет время набраться эмоций и сил.
Первые две игры в Уфе были пробными. Мы смотрели, что получится, а что нет. В Уфе мы знали, как нам действовать, что проходит, а что нет. Играли по заданию, терпели. В таких играх именно терпение даёт результат.
«Салавату» не хватало бьющегося Умарка? Где он там бился-то? У них другие отличные игроки, тот же Хартикайнен, который забивает. Он даже лучше Умарка, на мой взгляд. Я так понимаю, что соперник делает ставку только на одно звено, вот вам результат. В серии «Торпедо» у соперника бегали молодые задорные ребятишки, у которых всё впереди. С «Салаватом» всё было намного тяжелее, это топ-клуб. Хочу от себя и от болельщиков Татарстана извиниться за инцидент в третьем матче. Мы все дружим, приезжайте к нам на хоккей», — передаёт слова Лукоянова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 23 марта 2021
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