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Лукоянов: «Салават» делает ставку только на одно звено, вот вам результат

Лукоянов: «Салават» делает ставку только на одно звено, вот вам результат
Хоккей / КХЛ 0
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Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал победу казанской команды над «Салаватом Юлаевым» в четвёртом матче второго раунда плей-офф Кубка Гагарина (3:2, 4-0 в серии).

«Мы разбирали первое звено «Салавата», полностью игру каждого игрока, каждой пятёрки. Разбирали их большинство, знали, как они хорошо разыгрывают и держат шайбу. Я уже 10 лет играю против Уфы, уважаю команду «Салават», против неё всегда тяжело играть, в том числе эмоционально. Мы эмоционально выхлестнулись, теперь будет время набраться эмоций и сил.

Первые две игры в Уфе были пробными. Мы смотрели, что получится, а что нет. В Уфе мы знали, как нам действовать, что проходит, а что нет. Играли по заданию, терпели. В таких играх именно терпение даёт результат.

«Салавату» не хватало бьющегося Умарка? Где он там бился-то? У них другие отличные игроки, тот же Хартикайнен, который забивает. Он даже лучше Умарка, на мой взгляд. Я так понимаю, что соперник делает ставку только на одно звено, вот вам результат. В серии «Торпедо» у соперника бегали молодые задорные ребятишки, у которых всё впереди. С «Салаватом» всё было намного тяжелее, это топ-клуб. Хочу от себя и от болельщиков Татарстана извиниться за инцидент в третьем матче. Мы все дружим, приезжайте к нам на хоккей», — передаёт слова Лукоянова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Салават» разобран и разгромлен в серии с «Ак Барсом». 0-4 — это удар для Уфы
Впервые в истории «зелёного дерби» уфимская команда не смогла взять у «барсов» ни одного матча. Не помогла даже мощная концовка от хозяев.
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